Notizie Milan – Anche la Roma segue Mariano Diaz

MILANO – La Roma è alla ricerca di un vice Dzeko. Di un attaccante che sia in grado anche di giocare con il bosniaco, oltre che di prendere il suo posto. Il profilo che la società giallorossa sembra stia seguendo è quello di Mariano Diaz. L’attaccante spagnolo è da tempo nel mirino del Milan, anche quest’estate aveva provato a portarlo a Milanello, senza successo, e potrebbe riprovarci a gennaio viste le difficoltà incontrate per arrivare a Ibrahimovic e Mandzukic.

L’ex Lione non sta brillando in questa stagione, il suo rapporto con Zidane sembra essere ai minimi termini. Non è l’unico però in questa situazione: anche Luka Jovic, uno dei grandi colpi estivi dei Blancos, non sta trovando spazio a Madrid e come il suo compagno di squadra potrebbe chiedere la cessione, anche in prestito (così come per Mariano Diaz). Soprattutto in vista dei prossimi Europei, che prenderanno il via quest’estate.