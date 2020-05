Notizie Milan – Anche il Monza sogna Zlatan Ibrahimovic

MILANO – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è sempre avvolto dall’incertezza. Lo svedese ha il contratto in scadenza quest’estate, con il club rossonero. E il rinnovo non è così scontato. Il club meneghino e l’entourage del giocatore hanno in programma un incontro per cercare di fare chiarezza. Intanto però all’orizzonte sembrano esserci diversi club, pronti ad offrire un nuovo accordo al numero ventuno del Diavolo.

L’Hammarby, squadra svedese di cui è socio, e il Bologna, nonostante le smentite, osservano la situazione da vicino. Sanno perfettamente che mettere sotto contratto Ibra sarebbe un colpo di mercato sensazionale. Un altro club però sembra lavorare “a fari spenti”, si tratta del Monza del duo Berlusconi-Galliani. L’ambizioso società lombarda, sta aspettando l’ufficializzazione della promozione in B e Ibra rappresenta il regalo, per squadra e tifosi. Oltre che il rinforzo perfetto per affrontare la serie cadetta da protagonista.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live