Notizie Milan – Anche il Liverpool pensa a Osimhen del Lille

MILANO – Il Milan ha un nuovo, agguerrito, avversario nella corsa a Victor Osimhen, punta del Lille. Il club francese ha acquistato in estate l’attaccante dallo Charleroi, club svizzero, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Fino a questo punto della stagione il nigeriano ha siglato 13 goal in 24 presenze, riuscendo a ripagare la fiducia riposta in lui. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diverse squadre, tra cui il Liverpool. I Reds hanno già annunciato l’acquisto di Minamino, dal Salisburgo, ma i colpi in attacco non sembrano essere finiti. I rossoneri dovranno stare attenti, la concorrenza sul calciatore sembra agguerrita, oltre alla squadra di Klopp c’è anche il Barcellona.