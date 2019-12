Notizie Milan – Anche Gazidis nell’occhio del ciclone

MILANO – Il Momento è davvero delicato, il Milan è uscito dalla partita di Bergamo con le ossa rotte. L’Atalanta si è abbattuta, come un ciclone, sui rossoneri e sul banco degli imputati sono finiti i calciatori, ma non solo. Infatti anche la dirigenza è nel mirino delle critiche. L’operato di Gazidis, al momento, viene valutato insufficiente. L’amministratore delegato e direttore generale del Diavolo non è stato in grado di portare gli sponsor che servivano per aumentare il fatturato. Mentre il progetto tecnico, la linea verde tanto cara alla proprietà, potrebbe venir smentita con il ritorno di Ibra a Milanello. Le contraddizioni del Milan non si fermano quindi soltanto al campo da gioco, a partire dalla scelta di un’allenatore e di un progetto ben preciso, fino ad arrivare alle questioni di brand. In ogni caso l’operato di Gazidis, e del resto della dirigenza, verrà valutato in estate. Quando verrano tirate le somme di questa stagione.