Notizie Milan – Ambrosini: “L’arrivo di Politano legato alla cessione di Suso”

MILANO – Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e oggi opinionista di Sky Sport, ha parlato del possibile arrivo di Politano in rossonero. Ecco le sue prole: «Credo che l’arrivo di Politano al Milan sia legato alla possibilità di una cessione di Suso, la vedo in quest’ottica. Il giocatore dell’Inter sono convinto che possa fare meglio dello spagnolo, viste le sue prestazioni. Politano l’anno scorso è stato una delle rivelazioni del campionato e uno dei migliori dell’Inter. Conosce, ovviamente, benissimo San Siro è pronto dal punto di vista emotivo a reggere l’impatto con quello stadio. A differenza di alcuni aragazzi acquistati dai rossoneri e che hanno accusato il palcoscenico».