Notizie Milan – Altra beffa per i rossoneri, Mandzukic è in Qatar

MILANO – Mario Mandzukic raggiungerà Medhi Benatia,ex bianconero, all’ Al Dhuail. La squadra del Quatar ha offerto al croato un contratto di 18 mesi e 5,5 milioni alla Juventus. Il calciatore in questo momento si trova a Doha, città della sua prossima squadra, per sostenere le visite mediche di rito. Il giocatore era uno degli obiettivi del Milan, in caso di rifiuto di Ibra, per gennaio ma i rossoneri dovranno tornare a scandagliare il mercato, in cerca di un nuovo nome per il reparto offensivo.

Il Diavolo dovrà concretizzare diverse operazioni nella prossima sessione di mercato, vista anche la brutta prestazione fornita oggi dal Milan a Bergamo, contro l’Atalanta. I rossoneri intanto dovranno rinunciare, con ogni probabilità, a Mandzukic che ha deciso di ripartire dal Qatar.