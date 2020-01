Notizie Milan – Altafini: “Pioli lavora con quello che ha a disposizione”

MILANO – José Altafini, leggendario attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione attuale dei rossoneri e del lavoro di Stefano Pioli. Ecco cosa ha detto l’attaccante brasiliano, naturalizzato italiano, sulla sua ex squadra: «Il Milan ha come obiettivo stagionale quello di fare più punti possibile ed evitare, in questo modo, di avere altri problemi. Pioli attualmente lavora con quello che ha a disposizione, ci sono calciatori in rosa che non sanno fare nemmeno un cross decente. In questo momento non è facile per i dirigenti rossoneri sistemare la squadra la situazione non è delle migliori».