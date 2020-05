Notizie Milan – Albertini: “Senso di appartenenza, per superare le difficoltà”

MILANO – L’ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, è intervenuto nella diretta Instagram sul profilo del giornalista Mauro Suma. Ecco che cosa ha detto sul suo periodo in rossonero.

Il primo incontro con Berlusconi.

: «Fu nel 1988, il presidente voleva conoscermi e i miei compagni di squadra aumentarono la mia ansia, dicendomi di mettermi a posto giacca e cravatta. Puoi immaginare la mia tensione, avevo 17 anni, ma lui è sempre stato un estimatore del settore giovanile. Sognava una squadra composta da milanesi, o lombardi. Ci è anche andato vicino».

Il derby Hateley.

: «Ogni volta che vedo quell’immagino ricordo il boato. itifosi erano tutti in piedi, sembrava che volessero entrare in campo, anche solo con la voce».

Il nuovo stadio di Milano.

: «Sono sincero, mi dispiace avere un nuovo stadio con l’Inter, però penso che abbiano studiato tutto nel minimo dettaglio e quindi i conti torneranno. Per come la vedo io il massimo sarebbe riuscire a riqualificare san Siro. Oggi non è all’altezza dei più importanti stadi europei».

Il rapporto con la maglia.

: «Ho avuto due modi di vivere la mia professione. La prima da calciatore del Milan, l’altra quando ho giocato con altre squadre. Bisogna saper creare senso di appartenenza, solo così riesci a superare i momenti difficili. Io sono sempre stato un professionista, ma il Milan me lo portavo anche a casa. Questa non è solo responsabilità, ma senso di appartenenza. Quandò arrivo Shevchenko Galliani lo affidò a me e Billy, ce lo siamo portato anche in vacanza. Quando sei del Milan, lo sei 24 ore su 24».

