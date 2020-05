Notizie Milan – Albertini: “Il mio sogno era chiudere la carriera in rossonero”

MILANO – L’ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, è intervenuto nella diretta Instagram sul profilo del giornalista Mauro Suma. Ecco che cosa ha detto sul suo periodo in rossonero.

Le difficoltà dei giovani ad imporsi in Serie A.

: «In Italia gioca il giocatore di calcio e serve tempo diventarlo. Se non c’è nessuno che ti toglie qualche responsabilità non cresci mai. I giovani vanno accompagnati, com’è successo a me, a Billy, a Paolo».

Sulle stagioni 97,98,99.

: «Furono stagioni particolari. Il ricambio della vecchia guardia, l’introduzione della legge Bosman è inutile fingere che non ci stato uno scossone. Non abbiamo fatto bene, io personalmente per andare al mondiale del 98, prendevo sempre un Aulin per potermi allenare. Mi chiamò Zaccheroni e gli spiegai la mia situazione e decido di presentarmi una settimana prima agli allenamenti, rispetto agli altri nazionali. Lui si è fidato di me, di Maldini e di Costacurta. Volevamo costruire un rapporto con la vecchia guardia. Abbiamo dato sempre tutto, anche quando le cose andavamo male. Poi ci siamo ritrovati secondi e abbiamo vinto con la Sampdoria, da lì iniziammo a crederci».

L’addio al Milan.

: «Il mio sogno era chiudere la carriera al Milan, però andando poi a giocare da altre parti le mie esperienza sono cresciute. Il mese prima di andare via fu molto difficile, ci furono discussioni con l’allenatore e la società. C’è stato un dissidio con Galliani, ma non posso ricordare solo quello. Nella vita tendiamo a ricordare solo le cose brutte, ma se facciamo un’analisi più approfondita, come ho fatto, si riesce ad avere un quadro più completo. Anche con Ancelotti, ci furono delle discussioni, ma come ho detto non s’è solo quello. E’ il mio maestro e lo ricorderò per sempre».

Su Tonali.

: «Tonali è un giocatore di grandi speranze. Io lo prenderei subito, per costruire qualcosa che possa aiutarlo a crescere, non so quanto possa costare, ma lo prenderei. Così come riporterei a Milanello Locatelli».

