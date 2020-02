Notizie Milan – Agresti: “Forse i rossoneri hanno avuto paura di vincere”

MILANO – Il noto giornalista sportivo Stefano Agresti, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato del derby di Milano, che si è disputato ieri sera e che ha visto l’Inter riuscire a spuntarla sul Milan. Ecco cosa ha detto.

: «E’ stata una partita strana quella di ieri, con il Milan che ha dominato per tutto il primo tempo e i primi minuti della seconda frazione di gioco. Poi è successo qualcosa di ancora più strano, l’Inter ha sfruttato il momento psicologico dei rivali, ha pareggiato e infine ha dilagato. Non os cosa sia successo ala squadra di Pioli, forse hanno avuto paura di vincere, hanno perso il controllo di una partita che fino al qual momento avevano in mano».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live