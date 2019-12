Notizie Milan – Agresti: “Dopo Bergamo serviva un segnale”

MILANO – Stefano Agresti, noto giornalista sportiva, intervistato da Radio Sportiva è intervenuto sulla questione Ibrahimovic-Milan e sulla stagione dei rossoneri, fin qui molto deludente. Ecco le sue parole: «La dirigenza del Milan, dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta, a Bergamo, ha capito che c’era bisogno di dare un segnale allo spogliatoio rossonero. Serviva qualcosa di diverso, un calciatore di grande esperienza e carattere. Un giocatore come Zlatan Ibrahimovic, in grado di onorare la maglia e dare tutto per la causa». Il ritorno di Ibra a Milanello è stato ufficializzato ieri, in serata, dal club meneghino e ha catalizzato l’attenzione dei media italiani e non.