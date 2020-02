Notizie Milan – Ag.Under: “Per la Roma era incedibile a gennaio”

MILANO – Cengiz Under è stato uno degli obiettivi del Milan, nella finestra invernale di mercato. Gli assalti dei rossoneri, però, non sono andati a buon fine e il calciatore è rimasto in giallorosso. Utku Cenikli, agente che cura gli interessi del fantasista turco, ha confermato l’esistenze di offerte pervenute per il suo assistito, ma anche aggiunto che la Roma ha rispedito al mittente le proposte perché il giocatore non era sul mercato. Non è da escludere che il Diavolo torni alla carica in estate, quando la Roma potrà contare sul rientro di Zaniolo e quindi le offerte per il fantasista turco potrebbero essere accolte in maniera diversa. Ecco le sue parole.

: «Nel mercato di gennaio sono arrivate delle offerte per Cengiz, alcune anche molto alte, ma la Roma ha deciso di rifiutare. Erano interessati diversi club, non solo italiani, ma il calciatore non era sul mercato».

