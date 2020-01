Notizie Milan – Ag.Borini: “I rossoneri devono ritrovare la mentalità giusta”

MILANO – Roberto De Fanti, procuratore sportivo che tra i suoi assistiti vanta anche Fabio Borini, ha parlato del Milan e della fase che sta vivendo la squadra rossonera. Ecco le sue parole.

: «Stiamo parlando di una squadra ancora in fase di costruzione. Innanzi tutto bisogna capire quanti anni durerà questo processo, iniziato dopo la fine delle presidenza Berlusconi. Poi bisogna far capire ai tifosi del Milan che questo non è un percorso breve, vista la storia e il blasone del club. Le aspettative, infatti, sono enormi ed è difficile gestirle. Ibra ha riportato una mentalità vincente, e questa è la base per la costruzione di club di questo genere. Negli ultimi anni, purtroppo, il Milan ha perso la mentalità giusta».