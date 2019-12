Notizie Milan – Ag.Borini: “A gennaio troveremo una nuova soluzione”

MILANO – Roberto De Fanti, agente di Fabio Borini, ha parlato della situazione del suo assistito in rossonero. Il calciatore dall’arrivo di Pioli sulla panchina del Milan non è più sceso in campo e per stessa ammissione del procuratore a gennaio verrà cercata una nuova soluzione. Ecco cosa ha detto: “Le soluzioni non mancano, ci sono diverse squadre interessate, sia in Italia che in Inghilterra. Cercheremo la migliore soluzione insieme al Milan, la nostra intenzione è andare a giocare da un’altra parte. Non c’è risentimento, ogni allenatore ha le proprie idee e le proprie convinzioni. E’stata fatta una scelta e ne prendiamo atto, a gennaio ci muoveremo per trovare una nuova sistemazione».