Notizie Milan – Ag. Allegri: “Nessun contatto, per ora solo speculazioni”

MILANO – Giovanni Branchini, agente sportivo, tra i suoi assistiti ha anche Massimiliano Allegri. Il procuratore ha rilasciato un ‘intervista dove ha chiarito le voci sul futuro dell’ex allenatore del Milan, smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ecco le sue parole.

: «Allegri si è preso un anno di pausa, voleva tirare un po’ il fiato e sta vivendo bene queste fase della sua carriera. Sta ricaricando le batterie in vista di nuove avventure. Smentisco le indiscrezioni di questi giorni riguardo il suo futuro, non ci sono stati contatti e il suo futuro è tutto da valutare. Posso dire che preferirebbe andare ad allenare all’estero, ma in questo momento ogni ipotesi è soltanto fantasia. Non ci sono accordi né tantomeno trattative, sta aspettando la fase calda della stagione per capire quali club decideranno di cambiare guida tecnica e, in caso, ripartire».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live