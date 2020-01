Notizie Milan – Adesso è UFFICIALE: Todibo allo Schalke 04

MILANO – Adesso è arrivata anche l’ufficialità, Todibo è un nuovo giocatore dello Schalke 04. Il calciatore era stato a lungo inseguito dal Milan, in questa sessione di mercato, con il ds rossonero Massara volato direttamente a Barcellona per provare a convincerlo. Nulla da fare però, il difensore ha preferito la Bundesliga alla Serie A. Ecco il comunicato del club tedesco sulla nuova operazione di mercato: “Il Barcellona e lo Schalke 04 hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Jean-Clair Todibo fino al 30 giugno, con una commissione di 1,5 milioni di euro. Il club tedesco pagherà l’ingaggio del calciatore e avrà un’opzione di acquisto per 25 milioni di euro, oltre a 5 milioni di componenti aggiuntivi. Se lo Schalke 04 dovesse acquistare il giocatore, il Barcellona manterrà un’opzione per riacquistarlo per 50 milioni di euro, più 10 milioni di bonus”.