Notizie Milan – Addio Milan per Calhanoglu: il turco inserito nel maxi scambio

NOTIZIE MILAN – L’asse Milano-Roma sembra essere molto calda negli ultimi giorni: infatti negli ultimi giorni si è parlato molto del possibile scambio tra il rossonero Suso e il giallorosso Under. Una trattativa che sembrava andare avanti se non fosse che l’allenatore dei capitolini, Fonseca, abbia bloccato tutto. Secondo quanto riportato da “Tuttosport” la Roma sembra aver espresso interesse per Hakan Calhanoglu. Il club di via Aldo Rossi chiede, per privarsi del turco, 15 milioni di euro. Non è escluso però che la trattativa per Suso possa riprendere: visto che la Roma per cedere il numero 17 oltre all’inserimento dello spagnolo chiede un conguaglio di circa 20 milioni. Chissà che Calhanoglu non possa diventare il conguaglio a favore dei romani.