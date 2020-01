Notizie Milan – Accardi: “Il ritorno di Ibra una grande mossa di marketing”

MILANO – Beppe Accardi, noto operatore di mercato, ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ecco cosa ha detto: «Il ritorno di Ibra al Milan è una grande operazione di marketing, I rossoneri avevano progettato in estate il mercato puntando sui giovani, avevano basato su questo il loro progetto. E il ritorno dello svedese va in direzione opposta rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Al Milan servono un difensore e un centrocampista, io farei queste due operazioni. Per quanto riguarda Piatek, invece, io lo vedo insieme allo svedese. Le loro caratteristiche si completano a vicenda, secondo me ai rossoneri non conviene darlo via adesso. Potrebbe risultare utile».