Notizie Milan – 32.000 spettatori a San Siro per la Coppa Italia

MILANO – Il Milan ha reso noto il numero degli spettatori, presenti oggi a San Siro, per il match contro la SPAL, valido per gli Ottavi di finale della Coppa Italia. 32.093, questo è il totale degli spettatori paganti oggi al Meazza con un incasso di 195.162,10 €. Il Diavolo, davanti al suo pubblico, si è imposto per 3-0 grazie alla reti di Piatek e Catillejo nella prima frazione di gioco. Mentre, nel secondo tempo ci pensa Theo Hernandez a chiudere i giochi, con una discesa conclusa con un tiro dai 25 metri che s’insacca alla spalle di Berisha. I rossoneri approdano alla fase successiva della competizione, i Quarti, dove troveranno il Torino di Walter Mazzari. Il match si giocherà il 28 gennaio alle ore 20:45.