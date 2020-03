Notizie Coronavirus – UFFICIALE: rinviata la finale di Coppa spagnola

MILANO – L’emergenza Coronavirus continua a tenere in banco in tutto il mondo. Oggi la La federazione spagnola (RFEF) ha deciso di rinviare a data da destinarsi la Finale della Coppa Nazionale, la Copa del Rey. Real Sociedad–Athletic Bilbao si sarebbe dovuta disputare il 16 aprile, ma è stato preferito posticipare l’evento, ad oggi la data più accreditata è quella del 30 maggio. Dopo l’Italia, con il blocco al campionato e alla Coppa Italia, adesso anche la Spagna e il suo movimento calcistico devono fare i conti con la diffusione del Covid-19.

