Notizie Coronavirus – Tommasi: “Con la pandemia niente campo neutro”

MILANO – Il direttore generale del Getafe, prossimo avversario dell’Inter in Europa League, ha proposto di giocare il match contro i nerazzurri su campo neutro, vista l’emergenza per la diffusione del Covid-19. In serata però l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il contagio da Coronavirus come Pandemia. Proprio in virtù di quest’ultima notizia Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha voluto rispondere alla proposta degli spagnoli, tramite l’ANSA. Ecco le sue parole.

: «L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia per il coronavirus. Vuol dire che è assurdo parlare di campo neutro per il calcio».

