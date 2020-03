Notizie Coronavirus – L’OMS dichiara la pandemia

ULTIME NOTIZIE EMERGENZA CORONAVIRUS

MILANO – Come riportato dall’ANSA, L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha classificato l’emergenza Coronavirus come pandemia. Ecco le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Organizzazione, nel briefing tenutosi oggi a Ginevra.

: «Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere definito come una pandemia. L’OMS ha valutato questo focolaio 24 ore su 24 e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione. Giuste le misure prese fin qui dall’Italia per controllare il contagio. Siamo consapevoli che queste misure graveranno moltissimo sulle società e sulle economie, come hanno fatto in Cina. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo fare le cose con calma e proteggere i cittadini del mondo».

