Notizie Coronavirus – Anche la Premier League sospende i primi match

ULTIME NOTIZIE EMERGENZA CORONAVIRUS

MILANO – La Premier League deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Manchester City–Arsenal, infatti, è stata sospesa a causa del tampone, risultato positivo al Covid–19, del presidente dell’Olympiacos. I calciatori del club di Londra nei giorni scorsi hanno avuto dei contatti con il numero uno della squadra greca e questo ha portato il match ad essere sospeso e rimandato a data da destinarsi. La comunicazione è arrivata tramite due note ufficiali rilasciate dai Gunners e dal club di Manchester, sui propri social. L’emergenza Coronavirus nel mondo dello sport non è più soltanto un problema italiano, ma sta dilagando in tutta Europa.

