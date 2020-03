Notizie Coppa Italia – Porte chiuse o porte aperte? La decisione in serata

ULTIME NOTIZIE COPPA ITALIA

MILANO – A meno di clamori rinvii, Juventus-Milan è il prossimo impegno che attende i rossoneri in Coppa Italia. Sulla semifinale di ritorno, però, c’è ancora molta incertezza, soprattutto sulla presenza o meno dei tifosi allo stadio, a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione, se aprire o tenere chiuse le porte dell’impianto sportivo, dovrebbe arrivare in serata. Quando sarà terminata la riunione della Regione Piemonte, in ballo c’è la proroga del decreto che se venisse confermata ufficializzerebbe il match a porte chiuse. Le indiscrezioni portano verso direzione, ma come avvenuto nell’ultima giornata di campionato nulla sembra essere scontato.

