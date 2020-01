Notizie Coppa Italia – Napoli-Peruguia 2-0, partenopei ai quarti

MILANO – Passa ai Quarti di finale, di Coppa Italia, il Napoli di Gennaro Gattuso. Lo fa battendo il Perugia di Serse Cosmi, grazie alla doppietta di Lorenzo Insigne su rigore. Il capitano azzurro sblocca il match al 26′ su penalty. Raddoppio che arriva sempre dagli undici metri, al 38′, realizza lo stesso Insigne. Verso la fine della prima frazione di gioco viene annullato un goal ai partenopei, con Zielinski che viene pizzicato in fuori gioco. Il primo tempo si chiude con la parata di Ospina sul rigore di Iemmello, punito un tocca con il braccio, in area, di Hysaj. La seconda frazione di gioco è più avara di emozioni. Sicuramente la squadra padrona di casa aveva in mente il prossimo incontro di campionato con la Fiorentina e quindi, gli azzurri, hanno preferito gestire il doppio vantaggio. Unica nota di colore è l’esordio del neo acquisto Demme al 65′. Il centrocampista ha rilevato Fabian Ruiz, piazzandosi in regia.