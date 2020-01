Notizie Coppa Italia – Le designazioni per Napoli-Lazio e Juve-Roma

MILANO – Poco fa, l’Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni, attraverso il proprio sito internet, per i match valevoli per i Quarti di finale della Coppa Italia tra Napoli-Lazio e Juventus-Roma. Il Milan tornerà in campo martedì 28 gennaio, alle ore 20:45, contro il Torino per giocarsi l’accesso alle semifinali della competizione.

Napoli-Lazio (Martedì 21/01 h. 20.45): Massa

Mondin-Di Iorio

IV: Manganiello

VAR: Nasca

AVAR: Costanzo

Juventus-Roma (Mercoledì 22/01 h. 20.45): Rocchi

Ranghetti-Liberti

IV: Chiffi

VAR: Banti

AVAR: Paganessi