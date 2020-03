Notizie Coppa Italia – Juventus-Milan, Donnarumma dovrebbe esserci

ULTIME NOTIZIE COPPA ITALIA

MILANO – Gigio Donnarumma ci sarà. Domani sera allo Stadium dovrebbe, il condizionale è ancora d’obbligo, disputarsi Juventus-Milan: semifinale di ritorno della Coppa Italia. L’estremo difensore rossonero negli ultimi giorni si era fermato per un infortunio, un pestone rimediato da Chiesa nel match contro la Fiorentina. Il problema è definitivamente alle spalle e Begovic, che si stava allenando per il suo debutto dal primo minuto con il Diavolo, si accomoderà in panchina. Pioli dovrà fare a meno degli squalificati, Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Il tecnico del Milan non ha intenzione di rinunciare a un altro dei suoi titolari.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live