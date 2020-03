Notizie Coppa Italia – Juventus-Milan, arbitra Rocchi

ULTIME NOTIZIE COPPA ITALIA

MILANO – Mercoledì prossimo andrà in scena Juventus-Milan, semifinale di ritorno della Coppa Italia. Se ci sono ancora molti dubbi sulla presenza, o meno, dei tifosi allo Stadium, quello che invece è certo è la designazione arbitrale per il match. Sarà, infatti, Rocchi a dirigere il match tra le due squadre. Gli assistenti dell’arbitro fiorentino saranno Mondin e Galetto. Quarto Uomo: Massa, mentre alla Var è stato scelto Aureliano, con Alassio in qualità di Avar. La partita tra bianconeri e rossoneri si disputerà mercoledì 4 marzo, alle ore 20:45. L’andata a San Siro finì 1-1.

Direttore di Gara: Rocchi.

Assistenti: Mondin e Galetto.

IV uomo: Massa.

Var e Avar: Aureliano e Alassio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live