Notizie Coppa Italia – Fiorentina-Atalanta 2-1, Dea eliminata

MILANO – I viola accedono ai Quarti di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Iachini s’impongono al franchi per 2-1 sull’Atalanta. Il match si sblocca all’11′ grazie alla rete di Patrick Cutrone, che chiude l’uno-due con Dalbert e tutto solo insacca. Nella seconda frazione di gioco arriva il pareggio Orobico, grazie ad Ilicic al 67‘. Lo sloveno segna a porta praticamente sguarniti ed esulta polemico contro i suoi ex tifosi, portandosi l’indice davanti alla bocca. al 70′ le cose si complicano per la Fiorentina, Pezzella, capitano dei viola, viene espulso per somma di ammonizioni a causa di una simulazione in area dell’Atalanta. all’84′ i viola segnano il 2-1 con Lirola, lo spagnola trafigge Gollini con un potente diagonale basso. Il risultato non cambierà fino al triplice fischio finale.