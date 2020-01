Notizie Coppa Italia – Arriva il primo goal di Cutrone in Viola

MILANO – Arriva il primo goal con la Fiorentina per Patrick Cutrone. L’ex attaccante del Milan è tornato in Italia, in questa sessione di mercato, dopo l’avventura in Inghilterra con il Wolverhampton. La rete della punta della nazionale Under 21 Azzurra, arriva al 11′ del primo tempo: uno-due con dalbert, che mette il centravanti tutto solo davanti alla porta dell’Atalanta. I Viola, in questo momento, stanno giocando il match, valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, contro la squadra di Gasperini. L’avventura dell’ex rossonero in maglia gigliata inizia nel migliore dei modi, la Fiorentina ha puntato sull’attaccante per uscire dalle sabbie mobili della parte della classifica di Serie A.