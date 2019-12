Notizie Calcio – Vicinissima la cessione della Roma

MILANO – Le prossime ore saranno cruciali per il futuro della Roma. Il club giallorosso è vicino al cambio di proprietà, da Pallotta a Friedkin. In attesa dell’ufficialità, intanto, la compagine romana dovrà rendere conto alla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) dello stato della trattativa, dato che il club romano è quotato in borsa. Nel frattempo iniziano già a circolare le cifre dell’operazione: 580 milioni netti a cui andranno aggiunti l’aumento di capitale e i debiti del club. Nell’affare non è rientrata la costruzione del nuovo impianto sportivo dei giallorossi, dato che la questione legata a Tor di Valle e i terreni ipotizzati per lo stadio è ancora nel caos.