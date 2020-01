Notizie Calcio – Un ex Milan si è offerto al Barcellona

MILANO – Il Futuro di Ernesto Valverde, tecnico spagnolo alla guida del Barcellona, sulla panchina blaugrana è appeso a un filo. In queste ore sta andando in scena il CDA della dirigenza catalana per decidere il futuro dell’attuale guida tecnica. Le ultime indiscrezioni parlano di una proposta avanzata al club di Josep Maria Bartomeu da parte dell’entourage di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore del Milan e della Juventus si sarebbe offerto agli spagnoli. Voglioso di tornare dopo la pausa dal calcio che si era concesso, ala fine della sa avventura bianconera. Riuscire a fare delle previsioni in questo momento è molto complicato, dato che i colloqui della Giunta Direttiva vanno avanti e il futuro dello stesso Valverde non è ancora chiaro.