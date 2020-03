Notizie Calcio – Ulivieri: ” UEFA e FIFA devono dare il loro contributo”

MILANO – Renzo Ulivieri, presidente degli allenatori italiani, ha parlato al Corriere dello Sport del momento delicato, anche nel mondo del calcio, a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco cosa ha detto.

: «UEFA e FIFA devono dare il loro contributo, hanno incassato per anni grazie al calcio è ora che restituiscano qualcosa, quando si parla di sistema-calcio si intende anche tutte le vaie federazioni e gli enti. Spero si possa arrivare in fondo a questa stagione, magari andando anche oltre di 10 o 15 giorni a giugno, disputando partite un giorno sì e uno no, purché si finisca. Adesso possiamo solo aspettare, prima bisogna superare questo momento, poi faremo la conta dei danni e alla fine decideremo sul da farsi».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live