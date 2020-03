Notizie Calcio – UFFICIALE: rinviate Siviglia-Roma e Getafe-Inter

MILANO – Dopo le notizie relative alla Roma che non è riuscita raggiungere la Spagna, a causa del blocco aereo, da e per l’Italia, imposto dal governo della penisola Iberica e al presidente del Getafe che non fatto viaggiare la sua squadra ala volta di Milano, la UEFA ha deciso di rinviare le due partite di Europa League. Le due gare sono valide per il ritorno degli Ottavi di Finale della competizione, si sarebbero dovute disputare giovedì prossimo, e non si sa ancora quando sarà possibile recuperare il turno. A questo punto sembra sempre più a rischio anche Barcellona-Napoli, match di Champions League, con i partenopei che dovrebbero raggiungere la catalogna.

