Notizie Calcio – UFFICIALE, Haaland al Borussia Dortmund

MILANO – Erling Haaland è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund, la notizia è arrivata attraverso i canali social della squadra tedesca. Il club della Bundesliga si è assicurata le prestazione dell’attaccante pagando la clausola da 20 milioni del Salisburgo più le commissioni per una cifra totale che potrebbe arrivare a quasi 40 milioni di euro. Sulle tracce della punta c’erano la Juventus, che sembrava la grande favorita, il Manchester United e il Milan. L’hanno spuntata i gialloneri, che hanno realizzato quello che può essere definito un vero e proprio colpo di mercato. Anche Haaland è intervenuto sulla questione rilasciando delle dichiarazioni: «In questi giorni ho parlato molto con la dirigenza del Borussia Dortmund e l’allenatore (Lucien Favre). Fin da subito ho capito che potesse essere la squadra giusta per me, giocherò davanti a 80.000 spettatori, l’atmosfera sarà fantastica. Non vedo l’ora di iniziare, sto già sognando per questo».