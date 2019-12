Notizie Calcio – UFFICIALE, Carles Alena è un nuovo giocatore del Betis

MILANO – Carles Alena è ufficialmente un nuovo giocatore del Betis Siviglia, il calciatore si trasferisce in prestito secco, fino a fine stagione, alla società andalusa. Lo spagnolo è considerato uno dei migliori talenti della Masia blaugrana, oltre che uno dei prossimi pilastri delle Furie Rosse. La squadra catalana ha accettato la proposta dei biancoverdi perchè non prevedeva il riscatto del giocatore, dato che non ha intenzione di privarsi del centrocampista. Il classe ’98 era uno degli obiettivi del Milan per il centrocampo dei rossoneri, ma il Diavolo dovrà altrove. Alena farà parte del Barcellona del futuro, la sua cessione temporanea è stata avallata per dargli l’opportunità di giocare con maggiore continuità.