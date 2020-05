Notizie Calcio – Uefa: posticipato l’incontro del Comitato Esecutivo

ULTIME NOTIZIE CALCIO

MILANO – La Uefa ha deciso di cambiare data al prossimo incontro del Comitato Esecutivo: dal 27 maggio al prossimo 17 giugno. Una scelta che è stata presa per poter permettere alle varie Federazioni e alla Leghe di poter decidere l’iter migliore per la ripresa delle ostilità e completare l’attuale stagione.

In questo modo è stata posticipata anche la data prevista dall’organismo per la conclusioni dei campionati, il 25 maggio. Ecco la nota ufficiale.

“La UEFA ha annunciato oggi che la prossima riunione del suo Comitato Esecutivo, originariamente prevista per il 27 maggio, è stata rinviata al 17 giugno 2020, a causa dell’esistenza di alcuni punti aperti rimanenti riguardanti un piccolo numero di sedi proposte per la riorganizzazione di UEFA EURO 2020 il prossimo anno”.

