Notizie Calcio – Spunta l’ipotesi Torino per Cutrone

MILANO – L’annata di Cutrone al Wolverhampton, fino a questo punto della stagione, non è stata delle migliori. L’attaccante ex Milan non è riuscito ad imporsi in Premier League e un suo ritorno in Serie A non è un’ipotesi così remota. Sulle tracce del calciatore oltre alla Fiorentina ci sarebbe anche il Toro di Walter Mazzarri. I Granata potrebbero far partire Zaza, durante la finestra di mercato invernale, che potrebbe finire sempre ai Viola. In questo caso il club di Urbano Cairo proverebbe l’assalto all’ex punta rossonera. L’eventuale partenza di Cutrone attualmente però è soltanto un’ipotesi, nulla più di un’indiscrezione, che si aggiunge però a quelle di un’interesse del club di Commisso.