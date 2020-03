Notizie Calcio – Spadafora: “Non c’è solo la Serie A”

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, è stato intervistato dal quotidiano “la Repubblica”. Ecco le sue parole sulla ripresa delle attività sportive e la Serie A.

: «Lo sport non è soltanto il calcio e il calcio non solo la Serie A. I grandi club vivono in una bolla, ad iniziare dagli stipendi dei calciatori. Mi aspetto che le loro richieste siano accompagnate dalla voglia di cambiamento, devo entrare nell’ordine d’idee che dopo questa crisi nulla sarà più come prima. Intanto ho deciso di destinare 400 milioni di euro per lo sport di base, che mi auguro sia uno dei motori della rinascita del paese».

