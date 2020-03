Notizie Calcio – Spadafora: “Contento del rientro della Azzurre”

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili, ha commentato il rientro in Italia, della Nazionale femminile di calcio di Milena Bartolini, dopo le difficoltà incontrate ieri in Portogallo. Il governo Lusitano, infatti, aveva vietato tutti i voli da e per il nostro paese, mettendo in chiara difficoltà le Azzurre. Eco le parole del ministro, riportate dall’ANSA.

: «Felice che le ragazze della nazionale di calcio femminile siano finalmente tornate a casa, dopo la decisione di non disputare la partita che avevano in programma a Lisbona e il blocco aereo stabilito dal governo portoghese. Ringrazio il Ministro degli Esteri per la collaborazione».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live