Notizie Calcio – Rinviato a data da destinarsi il Torneo di Viareggio

MILANO – Si ferma anche lo storico Torneo di Viareggio a causa dell’emergenza Coronavirus. Lo si è appreso durante la conferenza stampa indetta da Centro Giovani Calciatori, organizzatore dell’evento, che ha spiegato l’impossibilità di far svolgere la manifestazione, visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 4 marzo 2020. Una scelta fatta a malincuore vista l’importanza che negli anni è aumentata nei confronti dalle Viareggio Cup, arrivata quest’anno alla 72esima edizione e che avrebbe preso il via il prossimo 16 marzo. Il Centro Giovani Calciatori ha aggiunto però che comunque si giocherà, ancora non si sa quando, ma sicuramente entro il 2020.

