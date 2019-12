Notizie Calcio – Raiola: “Haaland ha scelto il Dortmund, ma non per i soldi”

MILANO – Mino Raiola, agente di Erling Haaland, ha parlato al Telegraph della decisione del suo assistito di trasferirsi al Borussia Dortmund, dopo un’ottima prima metà di stagione al Salisburgo. Sul giovane calciatore norvegese c’era anche il Milan, ma adesso il Diavolo dovrà guardare altrove. Ecco cosa ha detto il procuratore sportivo: «Haaland ha avuto contatti con diverse squadre, quella che è andata più vicina a prenderlo, oltre al Borussia Dortmund, è il Manchester United. Il ragazzo però ha deciso di non andare in Inghilterra, perchè non era il momento giusto. I rapporti con Solskjaer e i Red Devils restano ottimi, se mi avesse detto che voleva andare lì, lo avrei accontentato. Non ha scelto in base ai soldi, anche perchè le altre offerte che gli sono arrivate non erano da meno. Haaland ha voluto la Bundesliga e il Borussia Dortmund e adesso è felice».