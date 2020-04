Notizie Calcio – Premier League, nuove idee per ripartire

MILANO – L’emergenza Coronavirus ha fermato anche il mondo del calcio. Tutte le competizioni, sia nazionali che europee, sono attualmente ferme e il ritorno in campo è tutt’ora un’incognita. Non fa eccezione, ovviamente, la Premier League. La Federcalcio inglese però sta studiando alcune modifiche da apportare al campionato, per portare a termine la stagione, una volta che sarà possibile riprendere a giocare. Come riporta il Mirror, tra la ipotesi sul tavolo c’è l’idea di sospendere l’utilizzo della Var, in modo da evitare l’assembramento di tre persone in meno di un metro. Le sostituzioni sono un altro capitolo, portandole da 3 a 5. Dato che i match saranno tanti, almeno 92, nel periodo estivo tra giugno e luglio.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live