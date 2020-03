Notizie Calcio – Premier League, ipotesi partite in chiaro

MILANO – Secondo quanto riportato dal Daily Express, La ripresa della Premier League potrebbe essere trasmessa in chiaro. Questa strada sarà percorsa solo nel caso in cui i match del campionato britannico si disputeranno a porte chiuse. L’idea nasce dal fatto di voler evitare ulteriori assembramenti di persone all’esterno degli stadi, come accaduto per i match europei. Anche al fine di evitare, ovviamente, nuovi focolai di Coronavirus. Sky e BT Sport, titolari dei diritti tv in questione, in questi giorni stanno discutendo con la Lega per arrivare ad un compromesso e non è escluso che i big match possano rimanere a pagamento.

