Notizie Calcio – Petrachi toglie dal mercato l’ex Milan Kalinic

MILANO – Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, oggi nei quadri dirigenziali della Roma ha parlato del futuro di Nikola Kalinic in giallorosso. La punta è un ex calciatore del Milan e la sua stagione nella Capitale non è stata delle migliori dato che le voci di mercato parlano di un suo possibile divorzio con la squadra allenata da Paulo Fonseca. Ecco le parola di Petrachi sul croato: «Noi siamo contenti di Nikola Kalinic, sta lavorando per ritrovarsi e questa cosa non è passata inosservata. Lo abbiamo osservato tutti i giorni, durante l’allenamento. Crediamo in lui, siamo assolutamente convinti che risponderà sul campo, regalandoci tante soddisfazioni. Aggiungo anche che non stiamo cercando nessun attaccante, sono tutte invenzioni, perchè Nikola non è sul mercato».