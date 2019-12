Notizie Calcio – Petagna cercato anche dalla Fiorentina

MILANO – Andrea Petagna sembra essere finito al centro del mercato. Sul calciatore, attualmente in forza alla Spal, hanno messo gli occhi diversi club di Serie A. In estate ci aveva pensato l’Inter, come vice Lukaku, ma non alla fine la punta ex giovanili del Milan è rimasto a Ferrara. Adesso, in vista della prossima finestra di mercato invernale, sulle sue tracce ci sarebbero la Roma, la Sampdoria e la Fiorentina. Se i giallorossi sono alla ricerca di una punta alternativa ad Edin Dzeko, i blucerchiati e i viola, invece, stanno pensando a Petagna per migliorare la loro attuale posizione in classifica. Sia la squadra di Ranieri che quella di Iachini sono in piena lotta per la salvezza e soltanto due punti le dividono. C’è però da convincere la resistenza degli “spallini”, la squadra di Semplici non sembra voler rinunciare al proprio attaccante.