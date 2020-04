Notizie Calcio – Niente effetto domino, Flick resta al Bayern Monaco

MILANO – Hans-Dieter Flick continuerà ad essere la guida tecnica del Bayern Monaco. Lo ha comunicato il club bavarese, con un post su suoi profili social, ufficializzando così la firma sul rinnovo contrattuale che lo legherà ai campioni di Germania fino al 2023. Le indiscrezioni di mercato di qualche giorno fa parlavano della possibile ipotesi di vedere l’attuale allenatore del PSG, Tuchel, sulla panchina dei teutonici, scatenando un vero e proprio effetto domino. Massimiliano Allegri sembrava essere uno dei candidati più forti per allenare i parigini, in caso di partenza di Tuchel. Cosa che a questo punto sembra difficile possa accadere.

