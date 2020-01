Notizie Calcio – Mandzukic si presenta all’ Al-Duhail

MILANO – Mario Mandzukic è stato presentato oggi dall’Al-Duhail, club del Qatar. Ecco cosa ha dett in conferenza stampa l’ex Juventus: «Ho riflettuto sulle offerte che sono arrivate, dopo i tanti di carriera spesi in Europa ho pensato che fosse arrivato il momento di continuare da un’altra parte. Ringrazio l’Al-Duhail Club per l’accoglienza che mi è stata rivolta, ho trascorso dei giorni bellissimi, sia dentro che fuori dal campo. Sono contento di ritrovare Benatia, è un calciatore e una persona meravigliosa». Il calciatore non ha voluto del parlare del passato, né della Juventus, né di Sarri o Cristiano Ronaldo. Mandzukic era l’alternativa a Zlatan Ibrahimoivc, per il Milan, qualora lo svedese avesse rifiutato i rossoneri.