Notizie Calcio – Malagò: “Tagli stipendi differenziati in base alla categoria”

MILANO – Giovanni Malagò, presidente del CONI, è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonico sportiva “Tutti Convocati”, sulle frequenza di Radio24. Ecco le sue parole sull’ipotesi del taglio degli stipendi dei calciatori.

: «Sulla questione del taglio degli stipendi dei calciatori, un conto è tagliare il 30% a chi gioca in Serie A e guadagna anche 10 milioni di euro, un conto, invece, e toglierli a un professionista di Serie minori. Credo che chi ha più possibilità debba contribuire, ma sta già accadendo. Per tornare a giocare, invece, decideranno FIFA e UEFA. Bisogna entrare nell’ordine d’idee che questo è un momento di sacrifici per tutti e non pensare al proprio orticello. Non ho paura che il nostro calcio possa perdere di valore, anzi, credo che se saremo bravi a non commettere gli errori del passato, potremo livellarci con i club stranieri».

