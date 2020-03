Notizie Calcio – LND, UFFICIALE stop fino al 3 aprile

MILANO – Si ferma il calcio in Italia, per il momento però soltanto quello dilettantistico. L’emergenza Coronavirus, che ha investito il paese, non fa sconti nemmeno al pallone. La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito internet, ha reso nota la decisione di sospendere i campionati, fino al prossimo 3 aprile. Una decisione presa per garantire la salute degli atleti tesserati. Ecco la nota della LND.



CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live